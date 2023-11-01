Ставки по вкладам растут

Эксперты ожидают заметного увеличения общего объема рублевых депозитов.

О повышении ставок по вкладам и накопительным счетам объявил ВТБ. В среднем рост ставок по ним составит 2,5 п.п. – до 15%.

Ранее о повышении максимальной ставки по депозитам до 14% объявили «Сбербанк» и «Росбанк». Также о коррекции условий по сберегательным программам сообщили «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Открытие».

По прогнозам экспертов увеличение доходности по вкладам составит порядка 50-70% от повышения ключевой ставки, то есть около 1%-1,4%. Это повлияет на динамику рынка пассивов, который в этом году может вырасти на 20%. Рублевые депозиты увеличатся с начала года более, чем на четверть и достигнут 25,4 трлн рублей. Средства до востребования в рублях также покажут существенный прирост, который составит 14% по итогам года.

– Решение регулятора повысить ключевую ставку закрепляет доминирующую роль вкладчика на розничном рынке как минимум до конца года. Подобных ставок на рынке не было почти 1,5 года, и сейчас у потребителей есть возможность зафиксировать доходность по вкладу на длительную перспективу, когда ключевая ставка стабилизируется и вернется к меньшим значениям. Россияне научились быстро и гибко реагировать на текущие изменения на финансовом рынке, поэтому в ближайшее время мы увидим еще одну волну резкого спроса на сберегательные инструменты, – пояснила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.