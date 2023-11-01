«Тулица» обыграла действующего чемпиона страны в первом матче 1/4 финала Кубка России: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Накануне в спорткомплексе «Тула-Арена» прошел первый матч четвертьфинала Кубка России по волейболу. «Тулица» на своей площадке принимала московское «Динамо».

Игра выдалась сложнейшей — команды сыграли пять сетов. В итоге тулячки оказались сильнее соперниц. Счет — 3:2 (21:25, 27:25, 25:20, 22:25, 15:13). Отметим, что этот результат исторический — «Тулица» впервые обыграла действующего чемпиона страны.

Лучшим игроком матча признана капитан «Тулицы» Ольга Ефимова.

Главный тренер тульской команды Андрей Подкопаев прокомментировал результат игры:

— Девчонки молодцы. Выполнили всё — делали возможное и невозможное. Играли командой.

Ответный матч четвертьфинала пройдет в Москве 4 ноября в 17.30.