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В Туле пройдет творческая встреча с режиссером Аллой Суриковой и саксофонисткой Вероникой Кожухаровой

В Туле пройдет творческая встреча с режиссером Аллой Суриковой и саксофонисткой Вероникой Кожухаровой

Вход по бесплатным пригласительным билетам.

4 ноября в рамках «Ночи искусств» в Туле в творческом пространстве «Девятка» состоится творческая встреча с кинорежиссёром, сценаристом, народной артисткой РФ, лауреатом премии правительства России, членом Союза кинематографистов РФ Аллой Суриковой.

Алла Ильинична расскажет о съемках своих картин, об актерах и режиссерах, с которыми работала на съемочных площадках и о фестивале кинокомедии «Улыбнись, Россия!», председателем которого она является. 

С музыкальными номерами выступит саксофонистка Вероника Кожухарова — признанная звезда нового поколения российских виртуозов-инструменталистов.

Начало в 16.00. Вход по бесплатным пригласительным билетам. Их можно забронировать по телефону: +7 (4872) 70-43-59.

Возрастная категория: 12+.
 

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