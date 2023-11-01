В Туле пройдет творческая встреча с режиссером Аллой Суриковой и саксофонисткой Вероникой Кожухаровой

4 ноября в рамках «Ночи искусств» в Туле в творческом пространстве «Девятка» состоится творческая встреча с кинорежиссёром, сценаристом, народной артисткой РФ, лауреатом премии правительства России, членом Союза кинематографистов РФ Аллой Суриковой.

Алла Ильинична расскажет о съемках своих картин, об актерах и режиссерах, с которыми работала на съемочных площадках и о фестивале кинокомедии «Улыбнись, Россия!», председателем которого она является.

С музыкальными номерами выступит саксофонистка Вероника Кожухарова — признанная звезда нового поколения российских виртуозов-инструменталистов.

Начало в 16.00. Вход по бесплатным пригласительным билетам. Их можно забронировать по телефону: +7 (4872) 70-43-59.

Возрастная категория: 12+.

