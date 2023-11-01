Синоптики дали прогноз на ноябрь

Фото Алексея Пирязева.

По долгосрочным прогнозам, ноябрь в Центральной России ожидается на 1,5–2° выше нормы, а осадков будет на 10–30% больше положенного. Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос».

Первая неделя ноября выдастся аномально теплой (положительное отклонение от нормы будет достигать 5–8°) и влажной (150–200% осадков преимущественно в виде дождей). По ночам прогнозируется не прохладнее 0…+5°, днем до +6…+11°.

На второй неделе тоже будет тепло. Осадков в смешанной фазе выпадет 130–150% от нормы. В среднем по ночам столбики термометров станут опускаться до околонулевых значений (−3…+2°), дневная температура останется в слабом «плюсе» (+1…+6°).

Наступление метеорологической зимы, которое обычно по климату происходит 10 ноября, не произойдет.

На третьей неделе температурный фон вернется в климатическое русло. Ночные и дневные температуры уйдут в минус. Наступит метеозима.

— Заключительная неделя осени лишь утвердит зимние позиции и по температуре, которая станет на 1–3° ниже нормы, и по началу формирования устойчивого снежного покрова до 2–5 см. Снежных осадков выпадет 80–100%. Морозы начнут усиливаться, — говорят синоптики.