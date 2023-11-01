Как в Тульской области будут работать отделения МРЭО на ноябрьских праздниках

Фото УГИБДД по Тульской области.

В связи с Днем народного единства сотрудники отделений МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области не будут предоставлять государственные услуги 4 и 6 ноября 2023 года.

5 ноября предоставление государственных услуг будет осуществляться в двух отделениях МРЭО:

отделение № 7 с 9.00 — 16.45 (Донской, ул. Заводская, д. 1-а), тел. 8 (487-46) 5-39-15.

отделение № 12 с 9.00 — 16.45 (Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19-а), тел. 8 (487-51) 6-08-69.

С 7 ноября отделения МРЭО будут работать в штатном режиме.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что для удобства и экономии личного времени подачу заявлений на предоставление государственных услуг в отделения МРЭО можно осуществить по предварительной записи на портале госуслуг.