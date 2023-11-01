  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как в Тульской области будут работать отделения МРЭО на ноябрьских праздниках - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Как в Тульской области будут работать отделения МРЭО на ноябрьских праздниках
Фото УГИБДД по Тульской области.

Как в Тульской области будут работать отделения МРЭО на ноябрьских праздниках

Публикуем график работы.

В связи с Днем народного единства сотрудники отделений МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области не будут предоставлять государственные услуги 4 и 6 ноября 2023 года.

5 ноября предоставление государственных услуг будет осуществляться в двух отделениях МРЭО:

  • отделение № 7 с 9.00 — 16.45 (Донской, ул. Заводская, д. 1-а), тел. 8 (487-46) 5-39-15.
  • отделение № 12 с 9.00 — 16.45 (Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19-а), тел. 8 (487-51) 6-08-69.

С 7 ноября отделения МРЭО будут работать в штатном режиме. 

Госавтоинспекция Тульской области напоминает, что для удобства и экономии личного времени подачу заявлений на предоставление государственных услуг в отделения МРЭО можно осуществить по предварительной записи на портале госуслуг.

сегодня, в 17:23 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
МРЭО

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

9-летняя девочка из Тулы повредила позвоночник в детском центре: возбуждено уголовное дело
9-летняя девочка из Тулы повредила позвоночник в детском центре: возбуждено уголовное дело
Жительница Венева из ревности убила женщину: суд огласил приговор
Жительница Венева из ревности убила женщину: суд огласил приговор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.