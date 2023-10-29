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Где в Туле отключат свет 30 октября

Где в Туле отключат свет 30 октября

Публикуем список адресов.

«Тулгорэлектросети» сообщают, что с 9.00 до 17.00 электричества не будет по следующим адресам:
 
  • ул. Фрунзе, 1, 5, 2, 2-а, 1-г;
  • ул. Сойфера, 20, 29;
  • ул. Коминтерна, 28;
  • п. Н-Скуратово, 15-27, 29-32, 17-а, 20-а, 20-б, 25-б, 32-а, 34, 34-а, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 42-а, 42/1, 44, 44-а, 45, 49;
  • ул. Воздухофлотская, 35-41 (нечётн.); 32, 35-а, 43-а;
  • ул. Болотова, 39-55 (нечётн.), 42-66 (чётн.), 39-а;
  • ул. Рогова, 18-22 (чётн.), 20-а, 22-а;
  • ул. Профсоюзная, 22;
  • 7-й пр-зд, 41-59 (нечётн.), 56-74 (чётн.), 56-а; 8-й пр-зд, 73.
 
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