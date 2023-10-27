В Туле продолжают устранять последствия непогоды

Фото: администрация города Тулы

Всего за минувшие сутки было израсходовано более 1000 тонн противогололедных материалов: реагентов и песко-соляной смеси.

Уборка городских улиц ведется в круглосуточном режиме. С началом снегопада первостепенное внимание было уделено расчистке магистральных улиц, уборке подъездных дорог к социальным учреждениям, тротуаров, остановочных площадок, противогололедной обработке спусков и подъемов.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, ночью на уборку от снега и посыпку дорог и тротуаров противогололедными реагентами вышли около 60 единиц техники, в том числе 36 комбинированных дорожных машин.

Днем в уборке города будут задействованы более 300 рабочих и свыше 120 единиц техники, в том числе 17 МТЗ для расчистки от снега проезжей части, 12 КДМ с реагентом, 24 КДМ с песко-соляной смесью, 6 Wille и 4 МТЗ для обработки противогололедными реагентами тротуаров и др. Также в дежурном режиме находится 7 КамАЗов для россыпи ПГМ вручную.

Продолжится механизированная уборка и посыпка дорог и тротуаров, обработка противогололедными материалами подъездных дорог к сельским поселениям и путей следования школьных автобусов.