После снегопадов в Центральную Россию придет мощное потепление

Фото Дмитрия Дзюбина.

Температура воздуха будет аномально высокой для октября.

Центральную Россию заметает снегом. Снежный покров начал формироваться в Туле, Липецке, Воронеже. Виновником такой погоды стал активный атлантический циклон.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в ближайшие дни осадки резко усилятся — ожидаются ливни, местами ледяные дожди. А затем придет мощное потепление.

Так, уже в эти выходные будет +1…+2°. Снег будет выпадать вперемешку с дождями.

— В начале следующей недели осадки полностью перейдут в дождь, а температура станет аномально высокой для конца октября: +8…+10°, — прогнозируют синоптики.