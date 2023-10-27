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После снегопадов в Центральную Россию придет мощное потепление
Фото Дмитрия Дзюбина.

После снегопадов в Центральную Россию придет мощное потепление

Температура воздуха будет аномально высокой для октября.

Центральную Россию заметает снегом. Снежный покров начал формироваться в Туле, Липецке, Воронеже. Виновником такой погоды стал активный атлантический циклон. 

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в ближайшие дни осадки резко усилятся — ожидаются ливни, местами ледяные дожди. А затем придет мощное потепление. 

Так, уже в эти выходные будет +1…+2°. Снег будет выпадать вперемешку с дождями.

— В начале следующей недели осадки полностью перейдут в дождь, а температура станет аномально высокой для конца октября: +8…+10°, — прогнозируют синоптики.

Фотограф:
сегодня, в 10:35 +2
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