Туляки увидят частное затмение Луны

28 октября с 22.35 и до 23.53 по мск Луна погрузится в тень Земли, произойдет частное лунное затмение. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
Наибольшая фаза затмения 0,12 произойдет в 23.14, в это время в тень Земли погрузится 0,12 часть лунного диска.
Лунное затмение видно везде, где в данный момент Луна находится над горизонтом. Все фазы этого затмения будут хорошо видимыми со всей территории России.
Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной на одной линии.