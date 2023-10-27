Туристический потенциал Тульской области представили в Сколково

Фото из архива Myslo.

В 2022 году регион посетили более 1,5 млн туристов.

25 октября в Школе управления «Сколково» состоялась образовательная программа «Гостеприимные города» (Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития)». В ней приняли участие управленцы из 28 российских городов.

Заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина рассказала о туристическом потенциале региона.

По ее словам, импульс развитию сферы туризма дали воссоздание Казанской набережной и пешеходной улицы Металлистов, а также получение статуса Новогодней столицы России, формирование креативного пространства в историческом центре города — создание творческого индустриального кластера «Октава» и городского пространства «Искра». Сейчас регион входит в состав Большого Золотого кольца, а грантовая поддержка Минэкономразвития России способствует реализации ряда комплексных проектов.

— Масштабное празднование 500-летия Тульского кремля и развитие туристической инфраструктуры малых городов Большой засечной черты, начало работы Музейного квартала Тулы обеспечили стабильный рост туристического потока в регион. В 2022 году он превысил 1,5 млн человек. По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина продолжается активная работа по развитию инфраструктуры для гостей — от сетевых гостиниц до кемпингов. Получают новую жизнь и становятся современными объектами отдыха исторические усадьбы, — сказала Лариса Соломатина.

Она представила участникам информационный портрет туриста и презентовала условия развития отрасли в регионе. Особый интерес вызвал проект круглогодичного курорта «Кондуки».