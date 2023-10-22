Банк России представил доклад об экономической ситуации в Тульской области

Отмечается, что автопроизводители ЦФО восстанавливают выпуск и расширяют модельный ряд. Главный фактор роста объема выпуска в округе – повышение спроса. В Тульской области производство машин вышло на максимальные мощности – ожидается, что в этом году число выпущенных автомобилей почти в 2,5 раза превысит показатель 2022 года.

По данным опросов населения, в сентябре увеличилась склонность граждан к сбережению, уменьшилась – к крупным покупкам. При этом, за счёт мероприятий, приуроченных к историческим событиям, в Тульской области вырос спрос на туры выходного дня. Остаётся популярным и событийный туризм. С мая по сентябрь регион посетили около 700 тысяч туристов, а объем оказанных услуг превысил 3,5 млрд рублей.

Годовая инфляция в регионе в сентябре продолжила расти и составила 6,2%. В тульском отделении Банка России отметили, что на динамику цен повлияли ослабление рубля, повышенный спрос на ряд товаров и рост издержек производителей.