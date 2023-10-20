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Тулячка стала мамой в 13-й раз
Фото из архива Myslo

Тулячка стала мамой в 13-й раз

Женщина родила дочку.

37-летняя тулячка стала мамой в 13-й раз. Об этом сообщает минздрав Тульской области. Роды приняли врачи перинатального центра. Женщина родила девочку весом 2930 г и ростом 48 см. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

С начала года в Тульской области девять женщин стали мамами в восьмой раз, у трех мам родились девятые дети, три женщины стали мамами в десятый, одиннадцатый и тринадцатый раз. Все эти роды прошли в перинатальном центре. Будущие мамы находились под наблюдением врачей, как только узнали о своей беременности.

 

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