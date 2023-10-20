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Туляк устроил расправу лопатой в ангаре: его приговорили к двум с половиной годам
Фото из архива Myslo

Туляк устроил расправу лопатой в ангаре: его приговорили к двум с половиной годам

Мужчину отправят в колонию общего режима.

Прокуратура Веневского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя региона. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Конфликт между веневцами случился два года назад, 7 октября. Не желая покидать ангар, который арендовал его друг, подсудимый ударил собственника ногой по лицу. Далее обвиняемый перешел к радикальным действиям: схватился за совковую лопату и начал бить пострадавшего по фалангам пальцев.

— Знакомый потерпевшего, пытавшийся вмешаться в драку, получил от веневца телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Суд приговорил подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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