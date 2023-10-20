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7 тысяч тульских школьников сдали нормы ГТО
Фото министерства спорта Тульской области

7 тысяч тульских школьников сдали нормы ГТО

Дети соревновались в четырех категориях, заочно.

С 11 по 24 сентября во всех школах Тульской области прошел фестиваль «Школьное ГТО». Как сообщили в министерстве спорта Тульской области, в нем приняли участие 7 тыс. школьников.

Дети соревновались в заочной форме в четырех категориях по численности образовательных учреждений.

Как распределились призовые места

Первая группа (образовательные учреждения численностью до 150 человек):

1 место — Медведковская СШ № 17 (Ефремовский район),

2 место — ЕФМЛ (Ефремовский район),

3 место — СШ № 16 (Ефремовский район) и Дубровская СШ № 21 (Ефремовский район).

Вторая группа (образовательные учреждения численностью от 150 до 500 учащихся):

1 место — Болоховский центр образования № 2 (Киреевский район),

2 место — Воскресенская СОШ (Дубенский район),

3 место — «Липковская СОШ № 2» (Киреевский район) и «СОШ № 2» (Киреевский район).

Третья группа (образовательные учреждения численностью от 500 до 1000 человек):

1 место — ЦО № 59, город Тула,

2 место — ЦО № 1, город Киреевск, Веневский ЦО № 2,

3 место — СОШ № 7, город Кимовск, СШ № 8, город Ефремов и СОШ № 17, город Узловая.

Четвертая группа (образовательные учреждения численностью свыше 1000 человек):

1 место — СОШ № 12 города Новомосковска,

2 место — ЦО № 25 города Тулы,

3 место — ЦО № 39 города Тулы.

«Готов к труду и обороне» (ГТО) — это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Возродили комплекс в 2014 году. Выполнить нормативы могут все желающие в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Комплекс ГТО включает в себя 18 возрастных групп.

Автор:
сегодня, в 10:44 0
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