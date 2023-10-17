Карта: где Туле ограничат движение транспорта 19 октября

Запреты связаны с проведением матча на стадионе «Арсенал».

19 октября на улицах Жаворонкова и Агеева временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города. Такие меры ввели из-за футбольного матча на центральном стадионе.

Так, 19 октября по ул. Жаворонкова (на участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина) и по ул. Агеева (на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина) будут введены следующие ограничения:

— с 00.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта;

— с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Напомним, «Арсенал» сыграет с «Родиной» уже в этот четверг.