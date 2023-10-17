  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Карта: где Туле ограничат движения транспорта 19 октября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Карта: где Туле ограничат движение транспорта 19 октября

Карта: где Туле ограничат движение транспорта 19 октября

Запреты связаны с проведением матча на стадионе «Арсенал».

19 октября на улицах Жаворонкова и Агеева временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города. Такие меры ввели из-за футбольного матча на центральном стадионе.

Так, 19 октября по ул. Жаворонкова (на участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина) и по ул. Агеева (на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина) будут введены следующие ограничения:

— с 00.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта;

— с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Напомним, «Арсенал» сыграет с «Родиной» уже в этот четверг.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 12:15 −2
Другие статьи по темам
Место
ограничения парковкиЦентральный стадион Арсенал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пять советов, как проверить свое здоровье бесплатно по ОМС
Пять советов, как проверить свое здоровье бесплатно по ОМС
В Туле дождь шел непрерывно почти 20 часов
В Туле дождь шел непрерывно почти 20 часов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.