Тульский АКМ вырвал победу у «Нефтяника» в овертайме

Фото пресс-службы АКМ

14 октября тульский АКМ провел первый матч выездной серии игр Всероссийской хоккейной лиги сезона 2023/24. Тульские хоккеисты одержали победу над «Нефтяником» из Альметьевска со счетом 2:1.

Первый период прошел с небольшим перевесом хозяев. В самом начале встречи туляки заработали два удаления, но «Нефтяник» преимущество реализовать не смог. Ближе к середине периода АКМ начал организовывать опасные атаки: сначала Рассейкин, обыграв защитника, выкатывал на «пятак», но завершить не удалось. Также были мощные броски Мясищева и Анопа, но вратарь хозяев был на месте. Команды так и не открыли счет в первом периоде.

Второй отрезок игры АКМ начинал в меньшинстве. Хозяева попытались завладеть шайбой, но у туляков были другие планы. Подопечные Сергея Решетникова стали больше бросать по воротам, да и вообще, игра стала более открытой. Ближе к концу второго периода АКМ получил большинство, и Никита Мокин броском в упор и последующим добиванием вывел туляков вперёд — 1:0. После пропущенной шайбы хозяева стали часто удаляться: три удаления практически подряд, но туляки реализовать преимущество не смогли.

Третий период туляки начали с удаления, хозяева подарком не воспользовались. «Нефтяник» начал играть острее и ближе к середине периода сравнял счет — 1:1. В конце периода больше опасности исходило от туляков, но «зажечь» сирену не удалось, и игра перешла в овертайм. В укороченных составах АКМ сразу прописался на половине хозяев и на третьей минуте овертайма Павел Медведев с передачи Никиты Мокина принес тулякам победу — 2:1.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Взяли два очка, великолепно. Ребята полностью отдались игре, и я скажу так — знали, что соперник ранен сильно (до этого проиграл и дома две игры, и на выезде). Знали, что будет активно начинать, поэтому готовились играть построже, получилось. Но в овертайме, наверное, повезло больше, владели шайбой в овертайме больше. А так, равная игра, итог закономерен по ничьей в основное время.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду, тренерский штаб и болельщиков с победой.

— АКМ показал упорство и силу. Матч был непростым, ни одна из команд не хотела уступать, но в итоге наши парни сыграли более собранно и эффективно и смогли добиться успеха в овертайме. Поздравляю игроков, тренерский штаб и всех болельщиков с важной победой!

В ближайшую неделю АКМ предстоит сыграть на выезде с командами «ЦСК ВВС», «Дизель» и «Барс».