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В упорной борьбе «Академия Михайлова» выиграла у «СКА-Карелии» в овертайме
Фото пресс-службы "Академии Михайлова"

В упорной борьбе «Академия Михайлова» выиграла у «СКА-Карелии» в овертайме

Счет в матче — 6:5.

«Академия Михайлова» на выезде сыграла со «СКА-Карелией». Счёт в матче открыли туляки на четвертой минуте. Автор шайбы — Кирилл Колыхалов. Хозяева ответили быстро. Далее у «михайловцев» было два штрафа: первый игроки отстояли, а второй не смогли, и кондопожане реализовали численное преимущество. Команды ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу «СКА-Карелии».

Во втором периоде было заброшено три шайбы и все в большинстве: две забросили хозяева и одну Александр Назарько.

В начале третьего периода Яромир Ермаков перевернул ход игры. Нападающий оформил дубль и сравнял счёт встречи, но «СКА-Карелия» снова вышла вперёд. За три минуты до финальной сирены туляки играли в меньшинстве, и Владимир Гринь вернул баланс — 5:5.

В основное время не получилось выявить победителя встречи, и игра перешла в овертайм. Казалось, что буллитная серия близко, но Климентий Шиндяев принёс победу команде — 6:5.

Следующий матч «Академия Михайлова» проведёт на выезде. Игра с «Динамо М» состоится 17 октября в 19.30.

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