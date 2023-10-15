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Где в Туле 16 октября не будет света

Где в Туле 16 октября не будет света

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  •  ул. Луначарского, 67
  •  ул. Курковая, 9
  •  ул. Литейная, 36
  •  ул. Фрунзе, 1, 5, 2, 2-а, 1-г
  •  ул. Сойфера, 20, 29
  •  ул. Коминтерна, 28, 75
  •  п. Горелки: ул. Фестивальная, 17-77 (нечётн.), 57-а; 1-й Фестивальный пр-зд, 1-25 (нечётн.), 1-а, 11-а, 27-а, 31-а, 33-а, 37-а, 39-а, 41-а; 2-й Фестивальный пр-зд, 2-24 (чётн.), 2-а
  •  п. Косая гора: ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (нечётн.); ул. Речная, 13-23 (нечётн.), 19-а; ул.  Железнодорожная, 18-28, 1, 24-а, 27-а, 28-а, 28-б; ул. Шевченко, 63, 65; ул. Кудрявцевская, 75, 81-87 (нечётн.)

С 9:00 до 16:00:

  •  ул. Металлургов, 49-г, 47, 47-б, 47-в, 47-а, 47-г, 47-д, 47-е
  •  2-й пр-зд Металлургов, 1-а, 5-а, 5-б

С 9:30 до 14:00:

  •  ул. Седова, 33-б, 33-в, 33, 31, 22-а, 35
  •  ул. Филимоновская, 19
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