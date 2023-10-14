Молодые туляки могут получить до 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов

Заявку на грант городской администрации можно подать до 17 октября включительно.

Продолжается прием заявок на предоставление муниципальных грантов для реализации молодежных проектов. Общий бюджет конкурса – 1 млн рублей, на один проект можно выиграть финансирование в размере до 300 тысяч рублей. До 17 октября принимаются заявки на следующие направления:

гражданско-патриотическое воспитание молодежи,

молодежный туризм,

здоровый образ жизни,

межкультурные коммуникации молодежи,

вожатское мастерство,

молодежное самоуправление,

творчество,

добровольчество,

молодежные медиа,

профориентация молодежи,

неформальное образование.

Заявки принимаются с 9.00 до 18.00 по адресу: проспект Ленина, 20, МБУ «ММЦ «Родина», 3 этаж, кабинет № 17, телефон: 30-72-28. Подробности можно уточнить в группе Проектного университета.