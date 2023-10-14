Молодые туляки могут получить до 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов

Продолжается прием заявок на предоставление муниципальных грантов для реализации молодежных проектов. Общий бюджет конкурса – 1 млн рублей, на один проект можно выиграть финансирование в размере до 300 тысяч рублей. До 17 октября принимаются заявки на следующие направления:
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи,
- молодежный туризм,
- здоровый образ жизни,
- межкультурные коммуникации молодежи,
- вожатское мастерство,
- молодежное самоуправление,
- творчество,
- добровольчество,
- молодежные медиа,
- профориентация молодежи,
- неформальное образование.
Заявки принимаются с 9.00 до 18.00 по адресу: проспект Ленина, 20, МБУ «ММЦ «Родина», 3 этаж, кабинет № 17, телефон: 30-72-28. Подробности можно уточнить в группе Проектного университета.