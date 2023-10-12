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Пережил клиническую смерть: тульские врачи спасли семилетнего ребенка
Фото минздрава Тульской области.

Пережил клиническую смерть: тульские врачи спасли семилетнего ребенка

Мальчик получил серьезную травму дома, поскользнувшись в ванной. Во время падения он задел стакан и упал на осколки.

В приемный покой детской облбольницы поступил мальчик в тяжелом состоянии с резаной раной левого плеча. Серьезную травму ребенок получил дома, поскользнувшись в ванной. Во время падения он задел стакан и упал на осколки.

При осмотре дежурным реаниматологом был наложен жгут, мальчика экстренно направили в операционную. У него было повреждение плечевой артерии, срединного и локтевого нервов.

— Из-за наложения жгута массивного артериального кровотечения не наблюдалось. Я предположил ранение плечевой артерии. Через санавиацию вызвали сосудистого хирурга Игоря Куранова. В операционную ребенок поступил в 5.15, операция длилась 4 часа, — рассказал лечащий врач юного пациента Олег Филатов.

Во время операции пациент перенес остановку сердца, была зафиксирована клиническая смерть.

Как сообщает минздрав Тульской области, реанимационные мероприятия проводила Евгения Романовская. Сердце ребенка удалось завести. Рану сшили, наложили повязки и гипсовый лонгет. 

По данным ведомства, мальчик прошел успешное лечение.

сегодня, в 09:09 +1
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