«Строительство третьей очереди Восточного обвода началось?»: туляки заметили работы по расчистке улицы 1-й Песчаной

«На ул. 1-й Песчаной в Туле, кажется, начали расчистку обочины дороги, причём дополнительно выставили флажки там, где располагаются колодцы. Это начало строительства 3-й очереди Восточного обвода или нет?» — спросил наш подписчик.

Myslo узнал, что к строительству 3-й очереди Восточного обвода в Туле эти работы не имеют отношения. Работы по расчистке проводили сотрудники Пролетарского теруправления администрации Тулы.

— В этом месте по обочинам были свалки, мы загоняли туда погрузчик, сгребали всё и вывозили, — рассказал глава Пролетарского района Максим Колычев.

А что до строительства развязки на ул. Ложевой (3-я очередь Восточного обвода), техническая документация для строительства уже утверждена. Строительство запланировано в несколько этапов до 2025 года. Пока об официальном начале работ говорить рано.

Напомним, решение о строительстве 3-й очереди обвода было принято в 2020 году. 4-полосная дорога пройдет от Восточного обвода мимо березовой рощи в сторону ул. Кутузова. В районе пересечения ул. Рязанской с Ложевой и Металлургов предусмотрена двухуровневая развязка. Будут обустроены съезды и шумозащитные экраны, также благоустроят Щегловский ручей.