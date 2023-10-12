  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Строительство третьей очереди Восточного обвода началось?»: туляки заметили работы по расчистке 3-й Песчаной - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Строительство третьей очереди Восточного обвода началось?»: туляки заметили работы по расчистке улицы 1-й Песчаной

«Строительство третьей очереди Восточного обвода началось?»: туляки заметили работы по расчистке улицы 1-й Песчаной

Подписчик прислал фотографии в редакцию Myslo.

«На ул. 1-й Песчаной в Туле, кажется, начали расчистку обочины дороги, причём дополнительно выставили флажки там, где располагаются колодцы. Это начало строительства 3-й очереди Восточного обвода или нет?» — спросил наш подписчик.

photo_2023-10-12_14-02-25.jpg

Myslo узнал, что к строительству 3-й очереди Восточного обвода в Туле эти работы не имеют отношения. Работы по расчистке проводили сотрудники Пролетарского теруправления администрации Тулы. 

— В этом месте по обочинам были свалки, мы загоняли туда погрузчик, сгребали всё и вывозили, — рассказал глава Пролетарского района Максим Колычев. 

photo_2023-10-12_14-02-24.jpg

А что до строительства развязки на ул. Ложевой (3-я очередь Восточного обвода), техническая документация для строительства уже утверждена. Строительство запланировано в несколько этапов до 2025 года. Пока об официальном начале работ говорить рано.

969cc37a-6969-42ea-b224-aa855ca43471_3.jpg

Напомним, решение о строительстве 3-й очереди обвода было принято в 2020 году. 4-полосная дорога пройдет от Восточного обвода мимо березовой рощи в сторону ул. Кутузова. В районе пересечения ул. Рязанской с Ложевой и Металлургов предусмотрена двухуровневая развязка. Будут обустроены съезды и шумозащитные экраны, также благоустроят Щегловский ручей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 14:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
Песчанаярасчистка трассы3-я очередь Восточного обвода
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Инвалид-колясочник не смог пройти квест, чтобы отправить посылку: тульская прокуратура провела проверку
Инвалид-колясочник не смог пройти квест, чтобы отправить посылку: тульская прокуратура провела проверку
Жителей просят собрать желуди, чтобы внести вклад в возрождение «Тульских засек»
Жителей просят собрать желуди, чтобы внести вклад в возрождение «Тульских засек»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.