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Жителей просят собрать желуди, чтобы внести вклад в возрождение «Тульских засек»
Изображение от Freepik.

Жителей просят собрать желуди, чтобы внести вклад в возрождение «Тульских засек»

Туляки могут стать участниками Всероссийской акции «Сохраним лес!».

Каждый может внести свой вклад в возрождение «Тульских засек». Всё, что нужно, — собрать желуди дуба черешчатого и передать ближайшему лесничеству. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».

Собранные желуди принимают в ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение», в ближайшем от вас лесничестве или непосредственно в министерстве природных ресурсов и экологии.

Собирайте желуди в бумажные коробки, указывая Ф.И.О. и место сбора.

Список всех участников акции будет опубликован на сайте минприроды. Отличившимся участникам акции вручат благодарственные письма.

Предварительно необходимо позвонить по телефону:

  • Тульское лесохозяйственное объединение — 8(4872)50-29-36
  • Алексинское лесничество — 8(4875)36-02-59
  • Белевское лесничество — 8(4874)24-11-78
  • Богородицкое лесничество — 8(4876)12-15-17
  • Веневское лесничество — 8(4874)52-22-07
  • Ефремовское лесничество — 8(4874)17-72-18
  • Заокское лесничество — 8(4873)42-22-37
  • Одоевское лесничество — 8(4873)64-17-80
  • Плавское лесничество — 8(4875)22-21-36
  • Тульское лесничество — 8(4872)41-80-32
  • Суворовское лесничество — 8(4876)-35-42-62
  • Чернское лесничество — 8(4875)62-18-04
  • Ясногорское лесничество — 8(4876)62-73-33
  • Министерство природных ресурсов и экологии ТО: 8(4872)24-52-48.
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