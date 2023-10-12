Жителей просят собрать желуди, чтобы внести вклад в возрождение «Тульских засек»

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Каждый может внести свой вклад в возрождение «Тульских засек». Всё, что нужно, — собрать желуди дуба черешчатого и передать ближайшему лесничеству. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».

Собранные желуди принимают в ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение», в ближайшем от вас лесничестве или непосредственно в министерстве природных ресурсов и экологии.

Собирайте желуди в бумажные коробки, указывая Ф.И.О. и место сбора.

Список всех участников акции будет опубликован на сайте минприроды. Отличившимся участникам акции вручат благодарственные письма.

Предварительно необходимо позвонить по телефону: