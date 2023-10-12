Жителей просят собрать желуди, чтобы внести вклад в возрождение «Тульских засек»

Каждый может внести свой вклад в возрождение «Тульских засек». Всё, что нужно, — собрать желуди дуба черешчатого и передать ближайшему лесничеству. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».
Собранные желуди принимают в ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение», в ближайшем от вас лесничестве или непосредственно в министерстве природных ресурсов и экологии.
Собирайте желуди в бумажные коробки, указывая Ф.И.О. и место сбора.
Список всех участников акции будет опубликован на сайте минприроды. Отличившимся участникам акции вручат благодарственные письма.
Предварительно необходимо позвонить по телефону:
- Тульское лесохозяйственное объединение — 8(4872)50-29-36
- Алексинское лесничество — 8(4875)36-02-59
- Белевское лесничество — 8(4874)24-11-78
- Богородицкое лесничество — 8(4876)12-15-17
- Веневское лесничество — 8(4874)52-22-07
- Ефремовское лесничество — 8(4874)17-72-18
- Заокское лесничество — 8(4873)42-22-37
- Одоевское лесничество — 8(4873)64-17-80
- Плавское лесничество — 8(4875)22-21-36
- Тульское лесничество — 8(4872)41-80-32
- Суворовское лесничество — 8(4876)-35-42-62
- Чернское лесничество — 8(4875)62-18-04
- Ясногорское лесничество — 8(4876)62-73-33
- Министерство природных ресурсов и экологии ТО: 8(4872)24-52-48.