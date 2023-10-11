В Туле наградили отличившихся отцов

Фото пресс-службы правительства Тульской области

10 октября, в преддверии Дня отца, на Ледовой арене чествовали отличившихся отцов. К участникам мероприятия обратилась министр труда и социальной защиты Татьяна Абросимова. Она отметила, что День отца укрепляет семейные ценности и способствует достижению целей и задач нацпроекта «Демография».

Татьяна Абросимова вручила многодетному отцу, участнику операции на Северном Кавказе знак отличия «Отцовская слава». Он учрежден по поручению губернатора Алексея Дюмина в 2022 году. Это высшая степень признания роли и заслуг отца в воспитании детей, в том числе усыновленных и приемных.

Дипломы и ценные призы получили победители 15-го областного конкурса «Отцовство — долг и дар». В этом году в конкурсе соревновались 85 участников, их оценивали в пяти номинациях: «Отцы — основа семьи и Отечества», «Многодетный отец», «Молодой отец», «Таланты отцов — таланты детей», «Отец, воспитывающий особого ребенка».

После награждения семьи приняли участие в интерактивных занятиях и посмотрели хоккейный матч «АКМ» — «Ростов».

Во всех муниципалитетах в честь Дня отца пройдут квесты, флешмобы, выставки рисунков, фотосессии, спортивные конкурсы. Активисты проекта «Тульское долголетие» проведут мастер-классы.

15 октября в 10.00 в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова пройдет «Зарядка с героем».