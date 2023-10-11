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В Туле наградили отличившихся отцов
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле наградили отличившихся отцов

Мероприятие прошло в Ледовом дворце.

10 октября, в преддверии Дня отца, на Ледовой арене чествовали отличившихся отцов. К участникам мероприятия обратилась министр труда и социальной защиты Татьяна Абросимова. Она отметила, что День отца укрепляет семейные ценности и способствует достижению целей и задач нацпроекта «Демография».

Татьяна Абросимова вручила многодетному отцу, участнику операции на Северном Кавказе знак отличия «Отцовская слава». Он учрежден по поручению губернатора Алексея Дюмина в 2022 году. Это высшая степень признания роли и заслуг отца в воспитании детей, в том числе усыновленных и приемных.

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Дипломы и ценные призы получили победители 15-го областного конкурса «Отцовство — долг и дар». В этом году в конкурсе соревновались 85 участников, их оценивали в пяти номинациях: «Отцы — основа семьи и Отечества», «Многодетный отец», «Молодой отец», «Таланты отцов — таланты детей», «Отец, воспитывающий особого ребенка».

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После награждения семьи приняли участие в интерактивных занятиях и посмотрели хоккейный матч «АКМ» — «Ростов».

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Во всех муниципалитетах в честь Дня отца пройдут квесты, флешмобы, выставки рисунков, фотосессии, спортивные конкурсы. Активисты проекта «Тульское долголетие» проведут мастер-классы.

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15 октября в 10.00 в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова пройдет «Зарядка с героем».

сегодня, в 09:49 +4
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