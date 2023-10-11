Хоккейный АКМ победил «Ростов» в заключительном матче домашней серии

Фото пресс-службы АКМ

Накануне тульский АКМ принимал на домашнем льду «Ростов». Начало матча выдалось ярким на события. На второй минуте хозяева заработали удаление. До игры в равных составах оставалось около минуты, и ростовчане допустили грубейшую ошибку: потеряли шайбу в своей зоне — Даниил Аноп отдал филигранный пас не глядя на Владислава Рыбакова, который без проблем открыл счет в матче — 1:0. Туляки поймали кураж и продолжили осаждать ворота гостей, но вратарь был на высоте. К концу периода было ещё пару острых атак от АКМ, но счет остался прежним.

Второй период получился не менее насыщенным, чем первый. Гости получили два удаления подряд, и туляки на преимущество реагировали — Владислав Рыбаков оформил дубль. Пропущенная шайба стала раздражителем для «Ростова», и гости несколько раз опасно бросали по воротам Куликова. За пять минут до конца южане сравняли счет. Статистика второго периода очень красноречива: 30 бросков АКМ против 10 «Ростова».



Третий отрезок игры АКМ начал, как за себя и того парня. Уже на 17-й секунде периода Даниил Аноп вывел туляков вперёд, а через атаку Владислав Рыбаков с передачи Максима Лазарева оформил хет-трик и сделал счет 4:2. К середине периода гости попытались завладеть инициативой, но АКМ не собирался её отдавать. В конце периода капитан туляков Сергей Теряев установил окончательный счет встречи — 5:2.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Всех болельщиков — с победой. Всегда есть над чем работать. Очень понравились первые 40 секунд третьего периода, за которые выиграли игру и сняли все вопросы. Ребята молодцы, выполнили тренерскую установку.

Следующий матч тульская команда проведет на выезде — 14 октября сыграет против альметьевского «Нефтяника».