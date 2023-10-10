Врачи перинатального центра сохранили беременность тулячке с длительным безводным периодом

Фото минздрава Тульской области

В августе в Тульский перинатальный центр поступила 38-летняя женщина из Ефремова. На сроке 28 недель у беременной произошло подтекание околоплодных вод. Это могло стать причиной преждевременных родов, внутриутробного инфицирования и даже гибели плода. Чаще всего врачам удается продлить такую беременность на 7-10 дней.

Как сообщает минздрав Тульской области, пациентка была госпитализирована в отделение патологии беременности. Врачи провели клинико-лабораторное обследование матери и плода.

— Для пролонгирования беременности пациентка наблюдалась в отделении патологии беременности в течение 25 суток в условиях тщательного контроля за состоянием плода. Проводились УЗИ и допплерометрия. Регулярно контролировались клинические показатели состояния беременной: частота пульса, частота сердечных сокращений, термометрия, — рассказала лечащий врач, заведующая отделением патологии беременности Мария Хрынина.

Спустя месяц, на сроке 32 недели, женщина родила первенца. Мальчик родился ростом 43 см и весом 2060 граммов. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей-неонатологов. Он активно прибавляет в весе.