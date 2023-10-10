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В Туле запущены все котельные, кроме одной
Фото Алексея Пирязева

В Туле запущены все котельные, кроме одной

Отопление дали в более 2000 домов.

По состоянию на 9 утра 10 октября из 181 городской котельной запущены в работу 180. Все социально значимые объекты отапливаются. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

На данный момент тепло подается в 2076 многоквартирных домов. Всего в областной столице их 3132.

Напомним, массовая подача теплоносителя в многоквартирные дома с центральным отоплением началась 9 октября. Отопительный сезон в Туле стартовал с пуска тепла на социально значимые объекты 4 октября.

Подача тепла продолжается поэтапно. Ресурсоснабжающим организациям дается трое суток для подачи тепла ко всем потребителям. Еще пять суток есть у управляющих компаний для регулировки внутридомовых систем отопления.

 

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сегодня, в 11:26 −1
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