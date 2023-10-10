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«На легковушке не проедешь»: жительница Чернского района пожаловалась на затянувшийся ремонт дороги
Фото Юлии Олеговны

«На легковушке не проедешь»: жительница Чернского района пожаловалась на затянувшийся ремонт дороги

В деревне Красивке идет реконструкция проезжей части, работы планируют завершить к 1 ноября.

В редакцию Myslo обратилась Юлия, ее семья проживает в деревне Красивке Чернского района. Сейчас там проводят реконструкцию автомобильной дороги. Со слов женщины, добираться до населенного пункта очень тяжело: 

— На легковушке без повреждений проехать нереально, дорогу делают в час по чайной ложке! Реконструкция идёт с мая 2023 года, летом было ещё терпимо добираться полевой дорогой, потому что быстро сохло, а сейчас добираемся исключительно на «Ниве» и «буханке».

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Myslo связался с главой администрации муниципального образования Липицкое Чернского района Натальей Шадыкиной:

— Проезд по объездной дороге возможен, у нас есть соцучреждение в деревне, туда осуществляется подвоз рабочих и машин по снабжению. Ремонтные работы ведутся по срокам, никаких нарушений нет, планируемая дата завершения — 1 ноября 2023 г.

Автор:
сегодня, в 11:25 +1
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