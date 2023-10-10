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Жителям Плеханово установили индивидуальные котлы вместо сломанной котельной
Фото пресс-служба администрации города Тулы

Жителям Плеханово установили индивидуальные котлы вместо сломанной котельной

После того как ведомственная котельная железнодорожной компании была выведена из строя, было принято решение об установке котлов в 10 квартирах.

Жители многоквартирного дома № 2-а по ул. Ленина в п. Плеханово теперь сами решают, какая температура будет в их квартирах независимо от погоды за окном. 2 октября в 10 квартирах в эксплуатацию ввели индивидуальные источники теплоснабжения.

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Любовь Осипова живет в этом доме четверть века. Рассказывает, что зимой проблемы с отоплением были постоянно, особенно последние пару лет. Часто приходилось пользоваться обогревателем. Теперь в квартире комфортно:

— Раньше приходилось утепляться, теплые халаты надевать, носки шерстяные. А сейчас хорошо, любую температуру можно выставить. 

— В доме было холодно, особенно в моей квартире, она угловая на втором этаже. Теперь все хорошо, — рассказывает соседка Людмила Зубарева. — Благодаря городской администрации наша проблема решена. Отопление теперь мы можем включать пораньше, не ждать начала отопительного сезона вместе со всеми.

До этого дом отапливался от ведомственной котельной РЖД, но в 2021 году железнодорожная компания уведомила администрацию города о том, что выводит из эксплуатации источник тепловой энергии. Встал вопрос о том, как снабжать жителей теплом. По поручению главы городской администрации Ильи Беспалова был разработан проект по переводу МКД на индивидуальные источники теплоснабжения. Его согласовали с газовыми службами, и в июне этого года подрядчик зашел на объект. Подобная практика в городе уже внедрялась. Ранее такие работы были проведены в многоквартирных домах на ул. Филимоновской, в п. Южном, Хомяково.

Заместитель начальника управления по городскому хозяйству Юрий Михалец:

Юрий Михалец

— Такой способ теплоснабжения был выбран исходя из нескольких факторов. Первое — это, конечно, удобство для жителей. Второе — финансовая составляющая. Строительство модульной котельной обошлось бы городской казне в 20 млн рублей, в данном случае потрачено 2,9 млн. К дому были подведены новые газовые трубы большего диаметра, в каждой квартире установлен двухконтурный котел, который работает на отопление и нагрев воды. Также смонтированы сигнализаторы задымления — специальные датчики, которые в случае образования угарного газа подают звуковой сигнал и автоматически отсекают источник газоснабжения до устранения нарушения, обустроены дымвентканалы. 

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Автор:
сегодня, в 17:36 +6
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