Жителям Плеханово установили индивидуальные котлы вместо сломанной котельной

Фото пресс-служба администрации города Тулы

После того как ведомственная котельная железнодорожной компании была выведена из строя, было принято решение об установке котлов в 10 квартирах.

Жители многоквартирного дома № 2-а по ул. Ленина в п. Плеханово теперь сами решают, какая температура будет в их квартирах независимо от погоды за окном. 2 октября в 10 квартирах в эксплуатацию ввели индивидуальные источники теплоснабжения.

Любовь Осипова живет в этом доме четверть века. Рассказывает, что зимой проблемы с отоплением были постоянно, особенно последние пару лет. Часто приходилось пользоваться обогревателем. Теперь в квартире комфортно:

— Раньше приходилось утепляться, теплые халаты надевать, носки шерстяные. А сейчас хорошо, любую температуру можно выставить.

— В доме было холодно, особенно в моей квартире, она угловая на втором этаже. Теперь все хорошо, — рассказывает соседка Людмила Зубарева. — Благодаря городской администрации наша проблема решена. Отопление теперь мы можем включать пораньше, не ждать начала отопительного сезона вместе со всеми.

До этого дом отапливался от ведомственной котельной РЖД, но в 2021 году железнодорожная компания уведомила администрацию города о том, что выводит из эксплуатации источник тепловой энергии. Встал вопрос о том, как снабжать жителей теплом. По поручению главы городской администрации Ильи Беспалова был разработан проект по переводу МКД на индивидуальные источники теплоснабжения. Его согласовали с газовыми службами, и в июне этого года подрядчик зашел на объект. Подобная практика в городе уже внедрялась. Ранее такие работы были проведены в многоквартирных домах на ул. Филимоновской, в п. Южном, Хомяково.

Заместитель начальника управления по городскому хозяйству Юрий Михалец: