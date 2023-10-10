Как оформить диспансерное наблюдение сердечнику: советы экспертов

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Сердечно-сосудистые заболевания продолжают удерживать первое место в списке причин смертности населения практически во всем мире, в том числе и в России.

По данным Росстата, в прошлом году сердечно-сосудистые заболевания унесли жизни 830 000 россиян и снова заняли первое место среди причин смертности.

Чаще всего причинами смертей становились такие болезни системы кровообращения, как ишемия, цереброваскуляные заболевания и острые нарушения мозгового кровообращения. Наряду с своевременной и качественной медицинской помощью во время рецидива, регулярное диспансерное наблюдение таких пациентов является важнейшим фактором снижения смертности, поскольку позволяет снизить вероятность возникновения у них сердечно-сосудистых осложнений и предотвратить риск развития неблагоприятных событий.

По данным ФОМС, за семь месяцев текущего года охват диспансерным наблюдением лиц, состоящих на диспансерном наблюдении у врача-терапевта с сердечно-сосудистыми заболеваниями, из числа подлежащих ему, составил 85,5%, увеличилась доля обращений к врачу-терапевту по случаям лечения и профилактики таких заболеваний на 2,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась доля вызовов скорой медицинской помощи для таких пациентов в связи с обострением или осложнением заболеваний сердечно-сосудистой системы с 8 до 7,2%.

«Увеличение охвата застрахованных лиц, поставленных на диспансерное наблюдение, свидетельствует о своевременном выявлении и предупреждении осложнений, что, в свою очередь, повышает доступность и качество оказания медицинской помощи для пациентов», — подчеркивает Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

Что такое диспансерное наблюдение?

Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации.

Эксперты ОМС напоминают, что к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, при наличии которых для пациентов устанавливается диспансерное наблюдение, относятся:

стабильная ишемическая болезнь сердца;

стенокардия III–IV ФК в трудоспособном возрасте;

перенесенный инфаркт миокарда и его осложнения в течение 12 месяцев после оказания медицинской помощи;

перенесенные кардиохирургические вмешательства в течение 12 месяцев после оказания медицинской помощи;

артериальная гипертония 1-3 степени, за исключением резистентной артериальной гипертонии;

хроническая сердечная недостаточность I–III ФК по NYHA, но не выше стадии 2а;

фибрилляция и (или) трепетание предсердий;

предсердная и желудочковая экстрасистолия, наджелудочковые и желудочковые тахикардии на фоне эффективной профилактической антиаритмической терапии;

стеноз внутренней сонной артерии от 40 до 70%.

Диспансерное наблюдение устанавливается в течение 3-х рабочих дней после:

установления диагноза при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях;

получения выписного эпикриза из медицинской карты стационарного больного по результатам оказания медицинской помощи в стационарных условиях.

Что входит в диспансерное наблюдение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

В диспансерное наблюдение входит целый комплекс регулярных обследований и процедур для разных сердечно-сосудистых заболеваний.

«В первую очередь, это пожизненное наблюдение у врача-кардиолога — не менее 2 раз в год, а по необходимости наблюдение у сердечно-сосудистого хирурга по индивидуальному графику», —

объяснил советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.

Обязателен постоянный контроль липидного профиля и биохимических показателей крови (не реже 1 раза в полгода). Через 3, 6, 12 месяцев после операции пациенту положена ЭКГ, через 1 год после операции (если нет отдельных показаний) — суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ. Также через год лечащий врач-кардиолог должен назначить амбулаторную коронарографию и нагрузочную пробу.

Кроме того, при наличии медицинских показаний, пациенту должны быть выданы направления на дополнительные обследования (в т. ч. УЗИ сердца и сосудов), на консультации к другим врачам-специалистам, на оказание ВМП в плановом порядке и медицинскую реабилитацию. Длительность диспансерного наблюдения пожизненная.

Пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, при лечении которых были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием или катетерная абляция, имеют право получать бесплатные лекарственные препараты в течение двух лет с момента постановки на диспансерный учет. Получать необходимые препараты пациент начинает еще в стационаре, а после выписки — по рецепту участкового врача при постановке на диспансерный учет.

Что входит в медицинскую реабилитацию и диспансерное наблюдение?

Эксперты ОМС подчеркивают, что пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении, имеют право на прохождение медицинской кардиореабилитации. Необходимость ее своевременного проведения на амбулаторном этапе указана в нормативно-правовых актах Минздрава России, регламентирующих проведение диспансерного наблюдения. При диспансерном наблюдении должна проводиться оценка реабилитационного потенциала пациента.

«И наличие реабилитационного потенциала у пациента является абсолютным показанием для направления пациента специалистом, осуществляющим диспансерное наблюдение, на медицинскую реабилитацию», — говорит эксперт.

Оценка реабилитационного потенциала предполагает целый комплекс обследований при той или иной патологии. Например, пациенты, перенесшие стентирование коронарных артерий или другие виды инвазивного вмешательства на коронарных артериях, должны знать, что диспансерное наблюдение в обязательном порядке должно включать минимум 1 раз в 2 года применение так называемых «нагрузочных тестов» по диагностики ишемии миокарда.

«Эти функциональные методы диагностики могут выявить „безболевые“, или как их называют врачи, „немые“ признаки ишемии миокарда, проявляющие себя только при ЭКГ исследовании во время физической нагрузки, нарушения сердечного ритма, не имеющие клинических проявлений, но опасные для жизни пациента», — подчеркивает Пушков.

При наличии описанных состояний должны быть скорректирована медикаментозная терапия, а также при необходимости проведены другие методы диагностики, например, суточное мониторирование ЭКГ.

Таким образом, на сегодняшний день весь комплекс мероприятий диспансерного наблюдения направлен не только на лечение болезни, но и на сохранение здоровья и качества жизни застрахованных.

«Предусмотренная программой госгарантий превентивная медицина, которая направлена на профилактику заболеваний и раннее выявление рисков, помогает людям сохранять здоровье и жить полноценной жизнью», — объясняет Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Куда обращаться в случае возникновения трудностей при получении медицинской помощи?

Эксперты ОМС отмечают, что при любых вопросах и сложностях при получении медицинской помощи в рамках диспансерного наблюдения необходимо обращаться в страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС.

«Специалисты страховых компаний всегда готовы помочь и рассказать о необходимом объёме обследования при той или иной патологии. Также они помогут разобраться с каждым случаем нарушения прав пациентов в медорганизациях. И если у пациента есть подозрения, что его права нарушены, то звонок в СМО поможет решить проблему», — говорит Пушков.

Алгоритм обращения в СМО прост. Для того, чтобы связаться со своей страховой компанией, нужно знать, в какой страховой компании вы застрахованы.

«Как правило, на полисе ОМС указаны необходимые контактные данные. Если телефон контакт-центра на полисе не указан, то его можно уточнить на сайте страховой компании», — отмечает эксперт. Далее необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. После вашего звонка страховой представитель предпримет необходимые действия, в том числе по ситуации — свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы.

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