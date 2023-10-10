  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Газпром» построит в Узловском районе уникальное литейное производство - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Газпром» построит в Узловском районе уникальное литейное производство
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

«Газпром» построит в Узловском районе уникальное литейное производство

На предприятии будут изготавливать отечественные высокоточные отливки лопаток для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин.

В особой экономической зоне «Узловая» состоялась торжественная церемония начала строительства нового производства компании «Газпром». С применением передовых литейных технологий там будут выпускать отечественные высокоточные отливки лопаток для газовых турбин. 

Соглашение о создании производства губернатор Алексей Дюмин и руководитель ПАО «Газпром» Алексей Миллер заключили в на Петербургском международном экономическом форуме.

– Мы даём старт новому важному для Тульской области высокотехнологичному капиталоемкому проекту. Строительство нового высокотехнологичного литейного производства в особой экономической зоне «Узловая» – это не только инвестиции в регион и создание новых рабочих мест, но и уникальные компетенции и технологии, которые приходят на замену импортным. Это соответствует задачам, которые перед нами ставит президент Владимир Владимирович Путин, – сказал тульский губернатор.

Он поблагодарил Алексея Миллера и компанию «Газпром» за решение реализовать этот амбициозный проект именно на тульской земле, газификацию региона и реализацию социально значимых проектов.

fbbmgnto9npt5j5rxf5ixql83vm4ghwp.jpg

Резидентами особой экономической зоны «Узловая» уже стали 26 компаний. Создано около 2000 рабочих мест, привлечено более 23 млрд рублей инвестиций.

– Эта территория уже показала свою эффективность, и мы продолжим развивать её и расширять – на благо жителей региона, инвесторов и экономики в целом, – заявил Алексей Дюмин.

В режиме видеосвязи в церемонии принял участие Алексей Миллер. Он отметил, что на предприятии будут применены самые современные технологии.

– Сегодня знаковое событие в энергетическом машиностроении нашей страны. Сегодня «Газпром» приступает к активной фазе строительства специализированного литейного комплекса, на котором мы будем производить ключевые и очень сложные элементы для газовых турбин. Производство будет высокотехнологичным, будет обеспечен полный литейный цикл производства лопаток. Это высококачественное и высоконаукоемкое производство. Предприятие будет полностью обеспечено заказами, будет создано более 500 рабочих мест. Новое производство – это очень важный шаг в укреплении наших российских компетенций и в укреплении нашего технологического суверенитета, – сказал Алексей Миллер.

В ходе торжественной церемонии была установлена первая колонна производственного корпуса. Строительство планируется завершить в 2025 году, выпуск первой партии продукции ожидается в 2026 году. Это будет уникальное для России, крупнейшее в стране специализированное литейное производство.

сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
Правительство Тульской областиГазпромОЭЗ Узловаяпроизводство
Место
Тульская областьУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Умер легендарный капитан «Арсенала» Владимир Прохоров
Умер легендарный капитан «Арсенала» Владимир Прохоров
Подрядчику на проспекте Ленина придётся поработать над ошибками
Подрядчику на проспекте Ленина придётся поработать над ошибками
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.