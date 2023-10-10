«Газпром» построит в Узловском районе уникальное литейное производство

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На предприятии будут изготавливать отечественные высокоточные отливки лопаток для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин.

В особой экономической зоне «Узловая» состоялась торжественная церемония начала строительства нового производства компании «Газпром». С применением передовых литейных технологий там будут выпускать отечественные высокоточные отливки лопаток для газовых турбин.

Соглашение о создании производства губернатор Алексей Дюмин и руководитель ПАО «Газпром» Алексей Миллер заключили в на Петербургском международном экономическом форуме.

– Мы даём старт новому важному для Тульской области высокотехнологичному капиталоемкому проекту. Строительство нового высокотехнологичного литейного производства в особой экономической зоне «Узловая» – это не только инвестиции в регион и создание новых рабочих мест, но и уникальные компетенции и технологии, которые приходят на замену импортным. Это соответствует задачам, которые перед нами ставит президент Владимир Владимирович Путин, – сказал тульский губернатор.

Он поблагодарил Алексея Миллера и компанию «Газпром» за решение реализовать этот амбициозный проект именно на тульской земле, газификацию региона и реализацию социально значимых проектов.

Резидентами особой экономической зоны «Узловая» уже стали 26 компаний. Создано около 2000 рабочих мест, привлечено более 23 млрд рублей инвестиций.

– Эта территория уже показала свою эффективность, и мы продолжим развивать её и расширять – на благо жителей региона, инвесторов и экономики в целом, – заявил Алексей Дюмин.

В режиме видеосвязи в церемонии принял участие Алексей Миллер. Он отметил, что на предприятии будут применены самые современные технологии.

– Сегодня знаковое событие в энергетическом машиностроении нашей страны. Сегодня «Газпром» приступает к активной фазе строительства специализированного литейного комплекса, на котором мы будем производить ключевые и очень сложные элементы для газовых турбин. Производство будет высокотехнологичным, будет обеспечен полный литейный цикл производства лопаток. Это высококачественное и высоконаукоемкое производство. Предприятие будет полностью обеспечено заказами, будет создано более 500 рабочих мест. Новое производство – это очень важный шаг в укреплении наших российских компетенций и в укреплении нашего технологического суверенитета, – сказал Алексей Миллер.

В ходе торжественной церемонии была установлена первая колонна производственного корпуса. Строительство планируется завершить в 2025 году, выпуск первой партии продукции ожидается в 2026 году. Это будет уникальное для России, крупнейшее в стране специализированное литейное производство.