Жители Тульской области стали реже снимать наличку в банкоматах

Фото Алексея Пирязева

С января по июнь туляки совершили 336 млн безналичных операций на 614 млрд рублей. Эта цифра за год выросла на 11%. На руках у жителей региона 3,6 млн карт. Такие цифры приводит тульское отделение Банка России.

Чаще всего с помощью карт туляки оплачивают товары и услуги: за полгода было совершено 270 млн таких операций на 207 млрд рублей. Довольно часто туляки переводили деньги между счетами – зафиксировано 55 млн таких операций на 266 млрд рублей.

Жители тульской области стали реже снимать наличные деньги в банкоматах – за полгода совершено 11,4 млн операций. Эта тенденция характерна для всей страны – согласно данным опроса Банка России, 79% россиян предпочитают безнал.