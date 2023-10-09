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Владимир Путин отметил заслуги туляков
Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин отметил заслуги туляков

Глава государства подписал распоряжение «О поощрении».

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных кадров и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента Российской Федерации объявлена профессору кафедры Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д. И. Менделеева Валентину Тимофеевичу Леонову.

Кроме того, два туляка удостоены Почётной грамоты главы государства. Член президиума Совета Тульского областного общества «Динамо» Олег Даньшин награждён за вклад в развитие физкультуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, а технический директор макрорегионального филиала «Центр» ООО «Т2 Мобайл» Максим Балышев – за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области связи.

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