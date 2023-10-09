Туляк помочился на флаг России: суд огласил приговор

Фото: «Тула Жесть»

Безработный мужчина признан виновным в надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации.

Прокуратура Советского района Тулы поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя областной столицы. Он признан виновным в надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации.

Напомним, ночью 24 августа безработный молодой человек, будучи в сильном подпитии, справил малую нужду на российский триколор, расположенный на ул. Демонстрации.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил фигуранту наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.