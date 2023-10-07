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В Крапивне презентовали новую экскурсионную программу
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Крапивне презентовали новую экскурсионную программу

Она включает в себя квест, обзорную экскурсию по старинным улицам, интерактивную программу и др.

6 октября в Крапивне Щекинского района состоялась презентация новой экскурсионной программы Музея русского и современного искусства, подготовленной к осенне-зимнему туристическому сезону. Она открылась в Доме купца Астафьева (2-я пол. XIX в.), который был отреставрирован в рамках мероприятий по празднованию 500-летия возведения Тульского кремля при поддержке губернатора Алексея Дюмина и Министерства культуры РФ.

Новая программа включает в себя квест «Путешествие по музею» в доме купца Прянчикова, обзорную экскурсию по старинным улицам музейного квартала Крапивны, интерактивную программу «Купеческое гостеприимство» в доме купца Астафьева, в ходе которой проходит театрализованная экскурсия «Купеческое чаепитие по-крапивенски».

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В мероприятии приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что Крапивна продолжает активно развиваться и становится всё более привлекательной для туристов благодаря комфортной инфраструктуре и интересным экскурсиям.

Дом Астафьева расположен в центре исторического поселения федерального значения и входит в музейные экскурсионные маршруты. Во времена Л. Н. Толстого здесь располагалось местное дворянское собрание. Сейчас в здании размещены выставочное пространство и гостиница на 5 номеров.

В рамках мероприятия прошло награждение сотрудников партнерских организаций, принимавших участие в реставрации, обустройстве гостиничных номеров и благоустройстве общественных пространств поселения в исторической стилистике.

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