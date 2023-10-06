  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Тульской области двое братьев жестоко избили женщину: суд вынес приговор - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области двое братьев жестоко избили женщину: суд вынес приговор

В Тульской области двое братьев жестоко избили женщину: суд вынес приговор

Отбывать наказание мужчины будут в колониях общего и особого режима.

В Киреевском районе двое местных жителей признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Судом установлено, что 30 апреля 2021 года братья Ч. поругались с женщиной, которая сделала им замечание. Мужчины нанесли ей несколько ударов в голову, а когда она упала на асфальт, продолжили избивать жертву — по голове и всему телу.

Приговором суда одному из братьев назначено наказание в виде пяти с половиной лет колонии особого режима, а другому — в виде четырех лет колонии строгого режима. Кроме этого, они выплатят потерпевшей 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. 
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 17:04 0
Другие статьи по темам
Прочее
умышленное причинение тяжкого вреда здоровьюКиреевскприговор судаТульская областьКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Объявлен кастинг на областной конкурс красоты «Мисс Тульская область»
Объявлен кастинг на областной конкурс красоты «Мисс Тульская область»
В Туле вышел на маршрут трамвай пожарной безопасности
В Туле вышел на маршрут трамвай пожарной безопасности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.