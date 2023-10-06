В Тульской области двое братьев жестоко избили женщину: суд вынес приговор

В Киреевском районе двое местных жителей признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Судом установлено, что 30 апреля 2021 года братья Ч. поругались с женщиной, которая сделала им замечание. Мужчины нанесли ей несколько ударов в голову, а когда она упала на асфальт, продолжили избивать жертву — по голове и всему телу.

Приговором суда одному из братьев назначено наказание в виде пяти с половиной лет колонии особого режима, а другому — в виде четырех лет колонии строгого режима. Кроме этого, они выплатят потерпевшей 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

