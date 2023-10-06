Туляк прошел на яхте 140 км, чтобы очистить берега Оки от мусора

Фото пресс-службы «ОМК Стальной путь».

Мужчина решил показать всем, что не зазорно убирать не только за собой, но и за другими.

Туляк Максим Горяйнов прошел более 140 километров по Оке на яхте, чтобы очистить берега от мусора. Экопутешествие заняло пять дней. Максим стартовал на яхте из Тулы, делая остановки на пляжах Калужской, Тульской и Московской областей.

Максим — сотрудник вагоноремонтной компании. Говорит, что давно увлекается парусным спортом.

— Во время стоянок часто приходится видеть последствия отдыха людей: пластиковые бутылки, пакеты, стекло. Не оставлять же все это лежать на земле — приходится убирать. Так пришла идея показать всем, что не зазорно убирать не только за собой, но и за другими. Меня очень порадовало, что где бы мы ни останавливались во время экспедиции, везде находились желающие нам помочь. Многие благодарили, обещали, что впредь сами будут поддерживать чистоту, — рассказал Горяйнов.