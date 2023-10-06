Под Тулой двое мужчин отравились грибами: жизнь людей спасли врачи Ваныкинской больницы

В редакцию Myslo обратилась тулячка Светлана Рыпалова. Женщина рассказала, что 3 недели назад двое её родственников едва не умерли от отравления грибами:

— Решили пройтись по посадке около дачи, которая находится в Ленинском районе. Перепутали сыроежки с бледными поганками, приготовили их, покушали и отравились. Слава Богу, врачи токсикологического отделения ТГКБСМП им Д. Я. Ваныкина спасли жизни моих близких! Спасибо огромное, что в прямом смысле этого слова вытащили с того света наших родственников, помогли им в трудный час. Вы врачи от Бога. Относились к пациентам как к родным. Нашу благодарность не измерить ничем. Пусть жизнь наградит их за такой труд и помощь, отзывчивость и доброту!