  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Под Тулой двое мужчин отравились грибами: жизнь людей спасли врачи Ваныкинской больницы - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Под Тулой двое мужчин отравились грибами: жизнь людей спасли врачи Ваныкинской больницы

Под Тулой двое мужчин отравились грибами: жизнь людей спасли врачи Ваныкинской больницы

Туляки перепутали сыроежки с бледными поганками.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Светлана Рыпалова. Женщина рассказала, что 3 недели назад двое её родственников едва не умерли от отравления грибами:

— Решили пройтись по посадке около дачи, которая находится в Ленинском районе. Перепутали сыроежки с бледными поганками, приготовили их, покушали и отравились. Слава Богу, врачи токсикологического отделения ТГКБСМП им Д. Я. Ваныкина спасли жизни моих близких! Спасибо огромное, что в прямом смысле этого слова вытащили с того света наших родственников, помогли им в трудный час. Вы врачи от Бога. Относились к пациентам как к родным. Нашу благодарность не измерить ничем. Пусть жизнь наградит их за такой труд и помощь, отзывчивость и доброту!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:52 0
Другие статьи по темам
Прочее
обращение читателяТулаотравились грибамипроисшествия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк прошел на яхте 140 км, чтобы очистить берега Оки от мусора
Туляк прошел на яхте 140 км, чтобы очистить берега Оки от мусора
Названы тульские заправки, где подешевел бензин
Названы тульские заправки, где подешевел бензин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.