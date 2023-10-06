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Объявлен кастинг на областной конкурс красоты «Мисс Тульская область»

Объявлен кастинг на областной конкурс красоты «Мисс Тульская область»

Это отборочный тур Всероссийского конкурса «Мисс Россия Вселенная».

Объявлен кастинг на ежегодный областной конкурс красоты «Мисс Тульская область 2023». Как сообщают организаторы, это отборочный тур Всероссийского конкурса «Мисс Россия Вселенная».

Приглашаются девушки от 15 до 27 лет из Тулы и Тульской области. Прошедшие отбор пройдут подготовку к финальной церемонии, во время которой их обучат дефиле, сценической пластике. Участниц ждут фотосессии с лучшими фотографами и стилистами города, а также мастер-классы и кастинги на участие в международной Неделе моды.
 
В жюри приглашены директоры национальных конкурсов красоты, представители исполнительских видов искусства, эксперты в области фэшн- и бьюти-индустрии.
 
Кастинг состоится 7 и 14 октября в 14.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, оф. 212. Прием анкет по ссылке. Запись по тел.: 8-903-840-41-33, 38-41-33.

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Фотограф:
сегодня, в 17:10 0
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