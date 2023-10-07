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Для банок с огурцами и ненужных вещей: какие квартиры с подвалами продаются в Туле
Фото: avito.ru

Для банок с огурцами и ненужных вещей: какие квартиры с подвалами продаются в Туле

Перед вами – новый обзор объявлений о продаже недвижимости от Myslo.

Осень — пора домашних заготовок. Многие туляки в промышленных масштабах «закатывают» на зиму огурцы, помидоры, варенья и компоты. Но где же всё это хранить? Подвал даёт отличную возможность разместить многочисленные банки, да и для ненужных вещей место останется.

Мы решили проверить, сколько в Туле продаётся квартир с подвальным помещением. Наши обычные критерии — вторичная продажа от собственника, без обременений и проблем с документами. Таких вариантов нашлось всего 30. Самые интересные — перед вами. Поехали!

 

Самая дешёвая квартира сегодняшней подборки находится в пос. Рассвет Привокзального округа Тулы. Это «однушка» площадью 35 кв. м. на 1 этаже трёхэтажного дома. Жилью требуется ремонт, поэтому цена не слишком большая — 2,75 млн рублей.

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Вот что пишет продавец: «Квартира тёплая, светлая, не угловая. Санузел раздельный. Есть балкон и небольшое помещение для хранения в подвале под домом. Никто не прописан, все документы на руках. Остановка общественного транспорта и магазины — в шаговой доступности».

 

Следующий вариант — однокомнатная квартира в девятиэтажке на ул. Бондаренко. Первый этаж, 35,7 кв. м., совмещенный санузел и шестиметровая лоджия с люком, ведущим в подвал.

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Окна выходят во двор, рядом школа и детский сад. Во дворе есть парковка и детская площадка. Стоимость — 3 млн 150 тысяч рублей, продавец готов поторговаться.

 

Доплатив 50 тысяч рублей, можно купить целую «трёшку» в пятиэтажке на ул. Шухова. Первый этаж, площадь — 55 кв. м. Один собственник, никаких ограничений и обременений. Квартира требует серьёзного ремонта, есть просторный подвал.

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Комментарий продавца: «Дом расположен в отдалении от шумной дороги, во дворе — детский сад, рядом школа, за домом — парк и Богородичный монастырь. В двух шагах — музей им. П. Н. Крылова, ФОК, спорткомплекс, магазины, аптеки, МФЦ, остановка».

 

Однокомнатная квартира в пятиэтажке на ул. Плеханова обойдётся в 3,55 млн рублей. Классическая для «хрущевских» «однушек» площадь в 33 кв. м., первый этаж, санузел раздельный, сделан хороший ремонт.

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Вот что пишет продавец: «Продаю квартиру в хорошем районе. Окна выходят на солнечную сторону Двор со шлагбаумом, детская площадка. Детский сад во дворе, школа — рядом. Имеется подвал».

 

Самый дорогой вариант на сегодня — 52-метровая двухкомнатная квартира в панельной девятиэтажке на ул. Пушкинской, которая стоит 5,7 млн рублей. Высокий 1 этаж, окна на две стороны, приличный ремонт.

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В ванной комнате и на кухне тёплые поли, есть лоджия с подвалом. Хорошая инфраструктура, всё в шаговой доступности. Один собственник, без каких-либо ограничений.

Как вы считаете, друзья, нужен ли в городской квартире подвал? Делитесь мнениями в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
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