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Медики рассказали о состоянии шести пострадавших в жестком ДТП в Скуратово
Фото Сергея Старикова.

Медики рассказали о состоянии шести пострадавших в жестком ДТП в Скуратово

Авария произошла днем 6 октября в районе дома № 41 по улице Киреевской в Туле.

Напомним, по предварительным данным, в автомобиль Peugeot, который выезжал с парковки, въехал Daewoo Nexia. Последний, предположительно такси, вез мужчину и двух детей.

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Очевидцы сразу же вызвали экстренные службы. Как сообщает Центр медицины катастроф Тульской области, на вызов направили три бригады медиков. Одна из них находилась поблизости от места ДТП, поэтому прибыла через минуту.

В результате столкновения пострадали 6 человек, из них — двое детей. Всем им была оказана необходимая экстренная помощь на месте аварии. В дальнейшем двое мужчин 35-ти и 26-ти лет, 50-летняя женщина и 11-летний мальчик были доставлены в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести. 28-летняя женщина и ее годовалая дочь от госпитализации отказались.

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