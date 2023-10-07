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Девушек приглашают на кастинг конкурса красоты «Миссис Тульская область-2024»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Девушек приглашают на кастинг конкурса красоты «Миссис Тульская область-2024»

Победительница получит эксклюзивную корону и ленту, украшенную кристаллами Swarovski.

Официальное представительство Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия — Вселенная» в Туле модельное агентство Gold models приглашает замужних женщин на кастинг конкурса красоты и грации «Миссис Тульская область-2024».

Возраст — 18+, наличие детей приветствуется.

Участниц ждет:

  • мастер-класс по дефиле,
  • мастер-класс по фотопозированию, 
  • конкурсная фото-, видеосессия, 
  • модный показ,
  • яркое финальное шоу.

Каждую наградят титульными лентами, дипломами, призами и подарками от организаторов и партнеров фестиваля.

Победительница получит титул самой красивой женщины Тульской области, эксклюзивную корону и ленту, украшенную кристаллами Swarovski, право участия в конкурсе «Миссис Россия Вселенная». 

В жюри приглашены директоры национальных конкурсов красоты, представители исполнительских видов искусства, эксперты в области фэшн и бьюти индустрии.
 
Кастинг пройдет 7 и 14 октября в 15.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212. Прием анкет по ссылке. Предварительная регистрация обязательна. 

Запись на кастинг по тел.: 8 903 840-41-33, 38-41-33.

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Фотограф:
сегодня, в 11:30 +2
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