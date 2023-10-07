Девушек приглашают на кастинг конкурса красоты «Миссис Тульская область-2024»

Официальное представительство Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия — Вселенная» в Туле модельное агентство Gold models приглашает замужних женщин на кастинг конкурса красоты и грации «Миссис Тульская область-2024».
Возраст — 18+, наличие детей приветствуется.
Участниц ждет:
- мастер-класс по дефиле,
- мастер-класс по фотопозированию,
- конкурсная фото-, видеосессия,
- модный показ,
- яркое финальное шоу.
Каждую наградят титульными лентами, дипломами, призами и подарками от организаторов и партнеров фестиваля.
Победительница получит титул самой красивой женщины Тульской области, эксклюзивную корону и ленту, украшенную кристаллами Swarovski, право участия в конкурсе «Миссис Россия Вселенная».
В жюри приглашены директоры национальных конкурсов красоты, представители исполнительских видов искусства, эксперты в области фэшн и бьюти индустрии.
Кастинг пройдет 7 и 14 октября в 15.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212. Прием анкет по ссылке. Предварительная регистрация обязательна.
Запись на кастинг по тел.: 8 903 840-41-33, 38-41-33.