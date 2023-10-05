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В пос. Ленинском открылся «Мой семейный центр»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В пос. Ленинском открылся «Мой семейный центр»

На ремонт и приобретение мебели для отделения было выделено 14,6 млн рублей из регионального бюджета.

4 октября в поселке Ленинском состоялось торжественное открытие отделения МФЦ «Мой семейный центр». Гостей мероприятия приветствовала заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Юлия Фомина.

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— Семейный многофункциональный центр — это новый формат организации социального обслуживания семей с детьми. Планируется, что такие современные центры будут открыты по всей Тульской области. Уверена, что работа семейных МФЦ позволит улучшить качество жизни наших граждан, — отметила Юлия Фомина.

На ремонт и приобретение мебели для отделения было выделено 14,6 млн рублей из регионального бюджета. Еще 4,3 млн рублей — средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На них закупили инновационное реабилитационное оборудование, материалы для психологической работы с детьми и их родителями.

Проект «Мой семейный центр» в Тульской области стартовал в 2021 году по поручению Алексея Дюмина. В декабре проект был презентован Президенту России Владимиру Путину. Он получил высокую оценку, вошел в число лучших практик и рекомендован Агентством стратегических инициатив для внедрения в регионах страны.

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В 2022 году Тульская область стала участником федерального пилотного проекта по созданию семейных многофункциональных центров. Региону выделен грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 10 млн рублей.

В семейном МФЦ можно решить такие вопросы, как улучшение жилищных условий, взыскание алиментов, заключение социального контракта, оформление мер поддержки участников СВО и членов их семей, урегулирование семейных споров, улучшение отношений между детьми и родителями и т. д. Также здесь оказывают психологическую помощь женщинам в тяжелой жизненной ситуации.

Кроме того, жители могут обратиться за помощью в «Семейную диспетчерскую» по единому бесплатному номеру 129. Горячая линия работает ежедневно с 8.00 до 20.00, по телефону можно оставить голосовое сообщение с просьбой перезвонить.

В прошлом году флагманские семейные МФЦ открылись в Туле на ул. Степанова, 34 и на ул. Гоголевской, 71.

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