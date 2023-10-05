Хоккейный АКМ уверенно победил «Тамбов» в Туле

Фото пресс-службы АКМ

Накануне в Туле АКМ принимал на домашнем льду «Тамбов». Первый период был полностью за хозяевами — они создавали много опасных моментов, один удалось реализовать. Это Иван Воробьев воспользовался шансом и открыл счет в конце периода. Не обошлось без удалений — АКМ три раза играл в меньшинстве, но гости не смогли прорваться через надежную оборону туляков.

Во втором периоде Максим Мальцев реализовал выход два в одного, но шайбу не засчитали, так как она не пересекла линию ворот. Хозяева остались на льду впятером, а гостям пришлось играть втроем. Егор Яковлев забросил шайбу в ворота ХК «Тамбов».

В третьем периоде отличился Денис Почивалов, однако гости почти тут же сумели отыграть одну шайбу. В концовке тамбовчане поменяли вратаря на полевого игрока, но это им не помогло. За десять секунд до конца матча они ошиблись в обороне — Кирилл Максимов поставил точку в игре, забросив четвертый гол.

Счет — 4:1.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Обоюдоострая игра, знали сильные стороны соперника, они хорошо прессингуют. Сделали акцент на быстрый перевод шайбы в среднюю зону, сработало, не знаю по каким причинам, но они играли в три пары защитников, это тоже один из факторов, нужно было больше и больше нагружать. Молодцы, забили хорошие голы, работы еще много, чтобы все три периода было все отточено, каждая тренировка и каждая игра дают пищу для размышлений, еще много работы.

С победой команду и болельщиков поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Тульская команда порадовала нас уверенной и динамичной игрой! Поздравляю наших хоккеистов с блестящей победой. Ребята выложились по полной, здорово работали в атаке, эффектно контратаковали, смогли реализовать численное преимущество. Желаем им новых успехов и ярких побед!

В ближайшую неделю АКМ предстоит сыграть дома с саратовским «Кристаллом» (6 октября), «Бураном» из Воронежа (8 октября) и «Ростовом» (10 октября).