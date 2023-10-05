  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Хоккейный АКМ уверенно победил «Тамбов» в Туле - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Хоккейный АКМ уверенно победил «Тамбов» в Туле
Фото пресс-службы АКМ

Хоккейный АКМ уверенно победил «Тамбов» в Туле

Счет — 4:1.

Накануне в Туле АКМ принимал на домашнем льду «Тамбов». Первый период был полностью за хозяевами — они создавали много опасных моментов, один удалось реализовать. Это Иван Воробьев воспользовался шансом и открыл счет в конце периода. Не обошлось без удалений — АКМ три раза играл в меньшинстве, но гости не смогли прорваться через надежную оборону туляков. 

Во втором периоде Максим Мальцев реализовал выход два в одного, но шайбу не засчитали, так как она не пересекла линию ворот. Хозяева остались на льду впятером, а гостям пришлось играть втроем. Егор Яковлев забросил шайбу в ворота ХК «Тамбов». 

9O2A2559.jpg

В третьем периоде отличился Денис Почивалов, однако гости почти тут же сумели отыграть одну шайбу. В концовке тамбовчане поменяли вратаря на полевого игрока, но это им не помогло. За десять секунд до конца матча они ошиблись в обороне — Кирилл Максимов поставил точку в игре, забросив четвертый гол. 

Счет — 4:1.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— Обоюдоострая игра, знали сильные стороны соперника, они хорошо прессингуют. Сделали акцент на быстрый перевод шайбы в среднюю зону, сработало, не знаю по каким причинам, но они играли в три пары защитников, это тоже один из факторов, нужно было больше и больше нагружать. Молодцы, забили хорошие голы, работы еще много, чтобы все три периода было все отточено, каждая тренировка и каждая игра дают пищу для размышлений, еще много работы.

С победой команду и болельщиков поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Тульская команда порадовала нас уверенной и динамичной игрой! Поздравляю наших хоккеистов с блестящей победой. Ребята выложились по полной, здорово работали в атаке, эффектно контратаковали, смогли реализовать численное преимущество. Желаем им новых успехов и ярких побед!

В ближайшую неделю АКМ предстоит сыграть дома с саратовским «Кристаллом» (6 октября), «Бураном» из Воронежа (8 октября) и «Ростовом» (10 октября).

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 09:49 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
хоккейАКМ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Очередной рейд силовиков в Туле: правоохранители проверили 177 иностранцев
Очередной рейд силовиков в Туле: правоохранители проверили 177 иностранцев
В пос. Ленинском открылся «Мой семейный центр»
В пос. Ленинском открылся «Мой семейный центр»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.