После жалоб в прокуратуру туляков переселили из развалюхи с ул. Циолковского

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Вопреки закону администрация Тулы сдвинула сроки переселения жильцов из аварийного дома на три года.

Прокуратура Тулы провела проверку по обращению местных жителей, проживающих в доме № 10/5 по ул. Циолковского/пер. Шевченко, о нарушении их жилищных прав.

Постановлением администрации города указанный многоквартирный дом в 2017 году признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения жителей был установлен до 31 декабря 2022 года. Вопреки требованиям закона распоряжением администрации сроки расселения жильцов незаконно перенесли на более поздний — 31 декабря 2024 года.

— Выступая в защиту прав жильцов дома, прокуратура внесла главе администрации города Тулы представление, направила в суд исковое заявление, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Требования прокурора об отселении граждан из аварийного многоквартирного дома судом удовлетворены. Решение исполнено — жильцам предоставлено благоустроенное жилье.

Напомним, ранее стало известно, что в Центральном округе вместо старых домов будут комплексно развивать территорию. Речь идет об участке, ограниченном улицами Клюева, Циолковского, переулками Шевченко и Николая Руднева. Здесь построят новый ЖК в рамках комплексного развития территории.

Здесь уже переносят красные линии, землю переводят в категорию для многоэтажной (высотной) застройки. По проекту в квартале построят 9-этажный дом на 83 квартиры с первым нежилым этажом и подземным паркингом.

Территория для застройки составляет полтора гектара. В рамках проекта запланирован снос аварийных домов № 3 и 5 в пер. Шевченко.

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