  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. После жалоб в прокуратуру туляков переселили из развалюхи с ул. Циолковского - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
После жалоб в прокуратуру туляков переселили из развалюхи с ул. Циолковского
Скрин с Яндекс.Карт

После жалоб в прокуратуру туляков переселили из развалюхи с ул. Циолковского

Вопреки закону администрация Тулы сдвинула сроки переселения жильцов из аварийного дома на три года.

Прокуратура Тулы провела проверку по обращению местных жителей, проживающих в доме № 10/5 по ул. Циолковского/пер. Шевченко, о нарушении их жилищных прав.

Постановлением администрации города указанный многоквартирный дом в 2017 году признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения жителей был установлен до 31 декабря 2022 года. Вопреки требованиям закона распоряжением администрации сроки расселения жильцов незаконно перенесли на более поздний — 31 декабря 2024 года.

— Выступая в защиту прав жильцов дома, прокуратура внесла главе администрации города Тулы представление, направила в суд исковое заявление, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Требования прокурора об отселении граждан из аварийного многоквартирного дома судом удовлетворены. Решение исполнено — жильцам предоставлено благоустроенное жилье.

Напомним, ранее стало известно, что в Центральном округе вместо старых домов будут комплексно развивать территорию. Речь идет об участке, ограниченном улицами Клюева, Циолковского, переулками Шевченко и Николая Руднева. Здесь построят новый ЖК в рамках комплексного развития территории.

Здесь уже переносят красные линии, землю переводят в категорию для многоэтажной (высотной) застройки. По проекту в квартале построят 9-этажный дом на 83 квартиры с первым нежилым этажом и подземным паркингом.

Территория для застройки составляет полтора гектара. В рамках проекта запланирован снос аварийных домов № 3 и 5 в пер. Шевченко.

 

Читайте также по теме:

Реновация по-тульски: в Центральном округе вместо старых домов будут «комплексно развивать территорию»

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 11:43 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
аварийный домзастройка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Тулица-2» вышла в «Финал четырех» Кубка Молодежной лиги
«Тулица-2» вышла в «Финал четырех» Кубка Молодежной лиги
В Туле многодетная семья получила земельный участок и обнаружила там огромную свалку
В Туле многодетная семья получила земельный участок и обнаружила там огромную свалку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.