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Рейтинг доступности жилья: купить «двушку» в ипотеку могут 27,4% тульских семей
Фото Алексея Пирязева

Рейтинг доступности жилья: купить «двушку» в ипотеку могут 27,4% тульских семей

В целом по России лучше всего жилищный вопрос стоит в Магаданской области, Ямало-Ненецком и Чукотском автономном округах.

Эксперты РИА «Новости» подготовили рейтинг регионов по доступности ипотеки — проанализировали, какая доля семей, имеющих официальную зарплату одного или двух работающих, может позволить себе приобрести обычную двухкомнатную квартиру, взяв ипотечный кредит.

Аналитики пришли к выводу, что в целом по России доля семей с официальными трудовыми доходами, для которых доступна ипотека (по состоянию на август 2023 года), находится на уровне 27,8%. За прошедший год доступность покупки жилья в ипотеку выросла почти во всех регионах.

В трех регионах доступность жилья в ипотеку находится на очень высоком уровне — это Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Доля семей, которые могут взять «двушку» в ипотеку, составляет 65%, 63,2% и 58% соответственно. По словам экспертов, лидерство северных регионов закономерно — высокие заплаты и большой объем жилого фонда определяют относительно невысокие цены на недвижимость.

Тульская область в рейтинге — на 40-м месте. По данным аналитиков, в нашем регионе могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку 27,4% семей.

Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 24,5%.

Замыкают рейтинг Дагестан, Карачаево-Черкессия, Севастополь и Кабардино-Балкария: доля семей, которые имеют возможность взять ипотеку на двухкомнатную квартиру, составляет 8,6%, 8,7%, 9,3% и 10% соответственно.

Полный рейтинг можно посмотреть по ссылке.

 

В качестве индикатора доступности ипотеки в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе.

Размер кредита рассчитан для двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров в своем регионе при первоначальном взносе в 30 процентов.

Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ. Предполагалось, что 70 процентов семейного бюджета, оставшихся после вычета прожиточных минимумов на каждого члена семьи, идет на выплату ипотеки, 30 процентов — на прочие необязательные расходы.

Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу.

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сегодня, в 09:44 −1
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