Хоккейная «Академия Михайлова» разгромила «Динамо СПб»

Фото пресс-службы "Академии Михайлова"

1 октября «Академия Михайлова» открыла домашнюю серию матчем против «Динамо СПб». Первую шайбу «михайловцы» забили на пятой минуте встречи — отличился Дамир Невретдинов. Игра шла активно, команды создавали моменты, но безрезультативно.

Вторая двадцатиминутка началась с ответной шайбы «Динамо СПб», после чего подопечные Юрия Наваренко забили четыре гола в ворота петербуржцев — отличились Яромир Ермаков, дважды Кирилл Колыхалов и Дамир Невретдинов.

В третьем периоде снова «динамовцы» отыграли одну шайбу, но Кирилл Колыхалов и Даниил Молодцов поставили точку в игре.

7:2 — победа «Академии Михайлова».

У Кирилла Колыхалова первый хет-трик в МХЛ, а у Яромира пять (1+4) очков за матч.

Яромир Ермаков после матча с «Динамо СПб» в интервью клубной пресс-службе рассказал:

— На игру прилетели мама и сестра из Омска. Конечно, хотел порадовать их, приятно, что приехали поболеть и посмотреть. Первый период начали не очень хорошо, расслабленно. Во втором вышли заряженные, бежали, топтали соперника, все получалось. Дальше оставалось доиграть так же уверенно. Моя шайба вывела команду вперёд — Матвей поборолся, хорошо отдал. Повезло, и попал в противоход.

Повторный матч против «Динамо СПб» состоится сегодня, 2 октября, в 19.00.