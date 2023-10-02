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На каких улицах Тулы 3 октября отключат свет

На каких улицах Тулы 3 октября отключат свет

Публикуем список от «Тулгорэлектросетей».

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Ф. Энгельса, 70,
  • ул. Марата, 151-а, 71, 79, 73, 81, 81-а,
  • Торховский пр-д, 8, 9,
  • ул. Максимовского, 8, 13, 15, 19, 21, 23,
  • ул. Ряжская, 25,
  • ул. Серебровская, 1-37 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 7, 9, 14, 15, 16, 18,
  • ул. 1-я Лучевая, 2-а, 2-б, 2-в, 7, 9, 10, 11,
  • ул. Ш. Руставели, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 1-а,
  • ул. Короленко, 1, 3, 5,
  • ул. Джамбула, 2-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 2-а, 2-в, 17-а, 28-а,
  • ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.),
  • ул. 1-я Зеркальная, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Тульского Рабочего полка, 9, 11, 17, 18,
  • ул. 1-я Озёрная, 11,
  • ул. Машинистов, 12,
  • п. Ново-Скуратово, 15-27, 29-32, 17-а, 20-а, 20-б, 25-б, 32-а, 34, 34-а, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 42-а, 42/1, 44, 44-а, 45, 49,
  • ул. Глухополянская, 55-65, 16, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 62-а, 63-а, 55-а, 62-а, 62-в, 62-д, 64-б, 65-а,
  • ул. Лобачевского, 2-26 (чётн.) 46-а, 44-а, 42-в, 26-б, 60, 80,
  • ул. Полевая, 35,
  • Мясново: ул. Н. Краснослободская, 1-23 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 5-25 (нечётн.), 18-38 (чётн.), 53-а, 53-б,
  • ул. Громова, 1, 2, 2-а, 3, 3-а, 5, 7, 7-а, 9,
  • ул. Ликбеза, 33, 35, 37.
сегодня, в 21:48 +1
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