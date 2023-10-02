Средняя продолжительность жизни в Тульской области выросла до 72 лет

Накануне в Белоусовском парке Тулы состоялась праздничная программа, приуроченная к Всемирному дню пожилых людей.
Минздрав Тульской области обнародовал актуальную статистику по продолжительности жизни: по итогам 2022 года она составила 72 года.
Такие цифры приводит региональный минздрав.
Накануне в Белоусовском парке Тулы состоялась праздничная программа, приуроченная к Всемирному дню пожилых людей.
Минздрав Тульской области обнародовал актуальную статистику по продолжительности жизни: по итогам 2022 года она составила 72 года.