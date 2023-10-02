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Средняя продолжительность жизни в Тульской области выросла до 72 лет
Фото: vk.com/minzdrav71

Средняя продолжительность жизни в Тульской области выросла до 72 лет

Такие цифры приводит региональный минздрав.

Накануне в Белоусовском парке Тулы состоялась праздничная программа, приуроченная к Всемирному дню пожилых людей.

Минздрав Тульской области обнародовал актуальную статистику по продолжительности жизни: по итогам 2022 года она составила 72 года.

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