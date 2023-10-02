Средняя продолжительность жизни в Тульской области выросла до 72 лет

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Накануне в Белоусовском парке Тулы состоялась праздничная программа, приуроченная к Всемирному дню пожилых людей.

Минздрав Тульской области обнародовал актуальную статистику по продолжительности жизни: по итогам 2022 года она составила 72 года.