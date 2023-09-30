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Приставы помогли жительницам Ясногорска получить компенсацию за затопленные квартиры
Фото Алексея Пирязева

Приставы помогли жительницам Ясногорска получить компенсацию за затопленные квартиры

Для этого сотрудникам ведомства пришлось наложить ограничения на имущество должника.

В одном из домов Ясногорска по вине одного из жильцов были затоплены две квартиры, расположенные на нижних этажах. Пострадавшие обратились в суд, который обязал виновника выплатить женщинам 92 и 47 тысяч рублей соответственно.

Исполнительный лист поступил в районное отделение ФССП России, однако должник игнорировал все требования об уплате долга. Тогда приставы пошли на крайние меры и вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащей мужчине квартиры.

Только после этого он полностью возместил соседям причинённый ущерб.

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Фотограф:
сегодня, в 18:18 0
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