Приставы помогли жительницам Ясногорска получить компенсацию за затопленные квартиры

Фото Алексея Пирязева

Для этого сотрудникам ведомства пришлось наложить ограничения на имущество должника.

В одном из домов Ясногорска по вине одного из жильцов были затоплены две квартиры, расположенные на нижних этажах. Пострадавшие обратились в суд, который обязал виновника выплатить женщинам 92 и 47 тысяч рублей соответственно.

Исполнительный лист поступил в районное отделение ФССП России, однако должник игнорировал все требования об уплате долга. Тогда приставы пошли на крайние меры и вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащей мужчине квартиры.

Только после этого он полностью возместил соседям причинённый ущерб.