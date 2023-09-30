Тульские поисковики ищут родственников красноармейца из Курской области

Фото Михаила Булдакова

Останки бойца были обнаружены в ходе третьего этапа серии поисковых экспедиций «Вахта памяти. Тульский рубеж – 2023».

Волонтёры отряда «Штурм» продолжают исследовать лесной массив в Арсеньевском районе – там найдены несколько неучтенных воинских захоронений бойцов и командиров РККА.

За один день поисковики нашли останки 14 красноармейцев, а всего обнаружено 146 бойцов. При одном из них был «смертный медальон», по которому удалось установить имя героя.

Это красноармеец Иван Куприянович Калашник(ов), 1913 года рождения, уроженец Любанского района Курской области. Проходил службу в 283-й стрелковой дивизии и, согласно архивным документам, погиб 25 февраля 1943 года. Сейчас представители «Штурма» ищут родственников бойца.